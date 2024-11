Slovan, Savvidis: "Dobbiamo provare a fare qualcosa per conquistare i primi punti storici"

C'è grande fermento a Bratislava per la partita di Champions League dei padroni di casa dello Slovan contro il Milan, in programma domani alle 18.45 e valida per la quinta giornata della league phase della competizione. Nel bollettino pre gara che il club slovacco ha pubblicato sul proprio sito alla vigilia della sfida, c'è anche un'intervista al centrocampista greco Kyriakos Savvidis, giocatore classe 1995 arrivato nel 2023 in Slovacchia. Le sue dichiarazioni.

Le parole di Savvidis sulla sfida: "Giocare la UEFA Champions League era un sogno due mesi fa, quando ci siamo qualificati. Ora non basta dire di partecipare a questa competizione, perché per un calciatore questo di per sé non è sufficiente. Si desidera sempre raggiungere qualcosa in più, e lo stesso vale per queste partite. Giochiamo al massimo livello, ma dobbiamo provare a fare qualcosa e lottare per conquistare i primi punti storici per lo Slovan"