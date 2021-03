Solskjaer: "Il Milan è tornato a lottare per le prime posizioni, è lì che devono stare"

Alla vigilia di Manchester United-Milan l'allenatore dei Red Devils Ole Gunnar Solskjær ha parlato al sito della UEFA. Queste le sue dichiarazioni:

Manchester United-Milan è una sfida storica e incredibilmente evocativa: “Certo, sono due club con una grande tradizione. Accogliamo uno dei club europei più importanti, sono sulla strada giusta. Sono davvero contento di poterlo dire anche perché ci sono Dalot e ibrahimovic. Ora sono al top e stanno lottando per le prime posizioni, è lì che devono stare”.

Sul prestito di Dalot e i rapporti col Milan: “Ci siamo affrontati a Cardiff in amichevole nell’estate nel 2019, in quell’occasione ho parlato davvero tanto con Paolo Maldini. Abbiamo avuto tanti incontri e chiacchierate e quando abbiamo mandato Dalot in prestito volevamo che andasse in un grande club con la pressione, le aspettative e l’esposizione che ne conseguono. Ho grande rispetto per il Milan, ricordo le grandi sfide contro di loro, quelle con i gol di Kaká, con Gattuso ad uomo su Ronaldo… Ci sono state grandi partite tra i due club”.