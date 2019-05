Spal, Murgia: "Milan? Grande squadra, lotteremo con tutte le nostre forze"

In esclusiva su MC Sport, durante 'Avanti Lazio', è intervenuto Alessandro Murgia, centrocampista della SPAL in prestito dal club biancoceleste. Ecco le sue parole sulla gara di domenica contro il Milan: "Affronteremo questa grande squadra, ma come loro anche noi abbiamo i nostri obiettivi da raggiungere. Penso che sarà una partita complicata, ma sappiamo cosa possiamo dare contro questi avversari: lotteremo con tutte le nostre forze. Ritroverò il mio amico Cutrone e mi dispiace non ci sia Calabria, che è infortunato".