Spal, Semplici: "A Milano servirà una grande prestazione. Dabo giocherà"

Leonardo Semplici, tecnico della Spal, ha parlato così oggi in conferenza stampa alla vigilia del match valido per gli ottavi di Coppa Italia contro il Milan: "Sarà una SPAL che dovrà fare una bella prestazione. Voglio vedere una squadra che giochi con la stessa personalità di Firenze. Proveremo a dare tutto. Dabo sarà sicuramente della partita e cercheremo di conquistare il passaggio del turno che sarebbe una cosa eccezionale contro una squadra di grande valore. Cionek lo portiamo ma ha un problema fisico, così come Valoti ha avuto un attacco influenzale. Cercheremo di scegliere gli undici che possano garantirci una certa prestazione. Dabo? L'ho visto bene, è arrivato con tanto desiderio di dare il suo apporto alla squadra. Ha bisogno di minutaggio e cercheremo di portarlo nelle giuste condizioni possibili per portarlo in forma. Di Francesco titolare? No, magari lo utilizzerò durante la gara. La sua condizione sta crescendo, ma inizialmente partiranno altri. Se porterò qualche Primavera? Sì, Cuellar, Mastrilli, Cannistrà, Tunjov e Zanchetta" riporta tuttomercatoweb.com.