Spezia-Milan, i convocati di Italiano: attacco decimato ma torna Saponara

L'allenatore dello Spezia Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati in vista del match di domani contro il Milan, gara valida per la 22esima giornata di Serie A. Per l'occasione, il tecnico aquilotto deve rinunciare a Farias, oltre a Mbala Nzola, Piccoli, Ferrer e Terzi, ma ritrova in gruppo Pobega e Saponara dopo il turno di squalifica. Ecco la lista dei convocati:

Portieri - Zoet, Krapikas, Rafael, Provedel.

Difensori - Ramos, Marchizza, Capradossi, Bastoni, Chabot, Erlic, Ismajli, Dell'Orco, Vignali.

Centrocampisti - Acampora, Ricci, Agoume, Estevez, Maggiore, Pobega, Leo Sena

Attaccanti - Galabinov, Gyasi, Saponara, Verde, Agudelo.