Stagione finita per Pessina: "Mi opero. Situazione del Monza evidente, non ci arrendiamo"

La stagione di Matteo Pessina si chiuderà prima del previsto. Ad annunciarlo, attraverso il suo profilo Instagram, è lo stesso capitano del Monza, che non scende in campo dal 10 novembre: “Come reagisce la nostra mente quando ci troviamo davanti a situazioni nuove, inaspettate e, soprattutto, che ci feriscono?

Negli ultimi mesi ho dovuto vivere anch’io alcune esperienze per la prima volta. Non avevo mai subito un infortunio che mi ha tenuto lontano dai campi per così tanto tempo. Il desiderio di rientrare ha fatto i conti, negli ultimi giorni, con la realtà e la razionalità: nei prossimi giorni subirò un’operazione chirurgica che concluderà qui la mia stagione. È stata una decisione difficile ma necessaria, presa in accordo con il club e lo staff medico.

Questo stop coincide con una stagione che, fino ad ora, ci vede ultimi in classifica. Nemmeno questo lo avevo mai vissuto nella mia carriera.Andare quotidianamente al campo e giocare su due fronti non è stato facile: la sfida contro un avversario complicato come l’infortunio che ho subito e dare la massima vicinanza ai miei compagni e allo staff. Rientravo a casa arrabbiato, frustato per non poter scendere in campo accanto ai miei compagni.

La situazione del Monza è sotto gli occhi di tutti. La sfida sembra impossibile ma il valore umano di noi monzesi lo si conosce: non ci arrendiamo e non lo faremo fino all’ultimo secondo a disposizione. Questo periodo, come dicevo, è molto intenso. Attraverso queste difficoltà sto imparando a conoscermi meglio e soprattutto ho capito l’importanza che ha la salute mentale all’interno delle nostre vite. A tutti coloro che vivono momenti bui, sappiate che non siete soli. A tutti i tifosi del Monza, ai miei compagni, a ogni persona che lavora per il club della mia città e ai miei cari, dico grazie. Mi state dando tanto”.