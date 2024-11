Stella Rossa in campo contro il FK Mladost alle 17: sarà il prossimo avversario del Milan in Champions

vedi letture

Non solo Milan. Questo pomeriggio scenderà in campo anche la Stella Rossa dell'ex Rade Krunic, prossimo avversario della formazione di Paulo Fonseca in Champions League (partita in programma martedì 11 dicembre alle ore 21.00).

Più nello specifico, la formazione di Belgrado sarà impegnata nell'insidiosa trasferta di Mladost, non tanto per una questione di classifica, visto che le due squadre sono attualmente distanti 11 punti in classifica, ma per il semplice fatto che comunque stiamo parlando di una partita di cartello del campionato serbo, tra la prima, ovvero la Stella Rossa, e la seconda, il FK Mladost.

In tutto questo la squadra biancorossa ha anche due partite da recuperare rispetto alle altre squadre, motivo per il quale in caso di vittoria si potrebbe aumentare ancora di più la distanza dal secondo posto.