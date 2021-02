Stella Rossa, Ivanic in conferenza: "Milan squadra fantastica, non vediamo l'ora di giocare"

Queste le parole in conferenza stampa di Mirko Ivanic, centrocampista della Stella Rossa, in vista della gara di domani contro il Milan: "E' una grande partita per noi, non vediamo l'ora di giocarla".

Sul Milan: "E' una squadra fantastica, è un onore giocare contro di loro. I favoriti sono loro, ma noi cercheremo di mettere in campo tutte le nostre qualità".

Sul suo ruolo: "Non deve decidere io, è il mister che mi deve dire dove devo giocare".

Sulla partita di domani: "Che risultato desidero? 3-0 per noi (sorride, ndr)".