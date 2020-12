Terzic (dg Stella Rossa): “Il Milan è favorito, ma non sarà così facile affrontarci"

Queste le parole di Zvezdan Terzic, direttore generale della Stella Rossa, alla luce del sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League, che vedrà il club serbo affrontare il Milan di Stefano Pioli. "Volevamo affrontare degli avversari più deboli - ha esordito Terzic al sito ufficiale della società -, ma il Milan è in linea con la brillante tradizione storica della Stella Rossa. I nostri tifosi sono legati a tutte le partite che abbiamo giocato contro di loro. Non è il momento giusto per giocarci contro, dato che ora dominano il campionato italiano dopo anni negativi. Si sono stabilizzati e stanno tornando alla ribalta. Noi, però, siamo un grande club. Il Milan è favorito, ma non sarà così facile affrontarci".