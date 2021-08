Thorsby e la lotta per il clima con il numero di maglia: "Bisogna creare consapevolezza"

Morten Thorsby ha deciso di cambiare il proprio numero di maglia, passando dal 18 al 2. La motivazione di questo cambio non un capriccio personale ma un ben più nobile motivo, scelto dal norvegese della Sampdoria per sensibilizzare l’opinione pubblica sugli Accordi di Parigi, secondo i quali vi sarebbe l'obiettivo di limitare l'aumento della temperatura sulla Terra al di sotto dei 2 gradi.

"In realtà, l'obiettivo è regolato preferibilmente al di sotto di 1,5 gradi, ma era difficile da indossare sulla maglia. So che questo non crea un cambiamento in sé, ma l'obiettivo è creare consapevolezza sull'argomento, e quindi ho pensato che potesse essere una cosa carina da fare", afferma Thorsby a NRK.

Il centrocampista blucerchiato ha motivato ai suoi compagni di squadra la scelta, ed ha ottenuto in benestare da tutti, anche da Kaique Rocha, che si è visto "sottratto" delle proprietà della casacca.

"Avevamo fatto un piccolo cerchio in cui spiegavo loro perché volevo farlo. Ovviamente ci sono state un po' di risate, ma poi ho ricevuto grandi applausi da tutta la squadra – le parole di Thorsby tradotte da Sampdorianews.net – Dovevo solo spiegarglielo [a Rocha, ndr], perché non è normale che un centrocampista venga a chiedere il numero 2. Ma quando gliel'ho spiegato, non è stato difficile chiederlo".