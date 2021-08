TMW - Sampdoria, come arriva la formazione di D'Aversa alla sfida con il Milan

In avvicinamento alla sfida tra Sampdoria e Milan, Tuttomercatoweb ha stilato il report della formazione blucerchiata in vista della sfida con i rossoneri: "Per il monday night contro il Milan, Roberto D’Aversa ritroverà Maya Yoshida al centro della difesa. Il difensore giapponese dovrebbe fare coppia con Chabot, mentre Bereszynski e Augello dovrebbero completare il pacchetto difensivo a protezione della porta di Audero. A centrocampo, insieme all'uomo mercato Thorsby (obiettivo dell'Atalanta), dovrebbe giocare Adrien Silva. In attacco Quagliarella sarà innescato dal terzetto formato da Candreva, Gabbiadini e Damsgaard"