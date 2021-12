TMW - Udinese, pronto il ribaltone: convocato in sede il vice di Gotti, Gabriele Cioffi

Sono ore importanti per il futuro della panchina dell'Udinese: stando a quanto raccolto da tuttomercatoweb.com, infatti, Gabriele Cioffi, attuale vice di Luca Gotti, sarebbe stato convocato in sede per i dettagli finali del ribaltone per la panchina bianconera. Potrebbe così essere proprio Cioffi il tecnico dei bianconeri nella prossima sfida di campionato contro il Milan.