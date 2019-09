Torino, Baselli: "Dobbiamo fare qualcosa in più già a partire dalla sfida di giovedì contro il Milan"

Dopo la sconfitta contro la Sampdoria, Daniele Baselli, centrocampista del Torino, ha incontrato i media e ha dichiarato: "La squadra si è allungata troppo, dobbiamo essere più lucidi in campo e cercare di risolvere la partita da squadra - riporta il sito ufficiale granata -. Dobbiamo guardarci negli occhi e ripartire subito. Rispetto alla sconfitta contro il Lecce ci sono stati un passo in avanti e una reazione, ma non è bastato. Dobbiamo fare qualcosa in più, già a partire dalla sfida casalinga di giovedì contro il Milan. Dobbiamo rimanere compatti e uniti per ritrovare la strada della vittoria".