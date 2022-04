Torino, Bremer: "Contro Ibra devi saper usare bene il fisico"

MilanNews.it

L'edizione odierna di Tuttosport ha ripreso le dichiarazioni che il centrale di difesa del Torino Gleison Bremer ha rilasciato in un'intervista su Dazn. Bremer ha rivelato di aver studiato sia Ibra che Giroud in vista della partita di domenica sera contro il Milan e si è espresso così: "A uno come Ibra stai attaccato per cercare di anticiparlo, è grosso e devi saper usare bene il fisico".