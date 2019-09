Torino, Cairo: "Sirigu? Penso che se la giochi alla grande con Donnarumma in Nazionale"

Urbano Cairo, presidente del Torino, si è così espresso in zona mista dopo la vittoria in rimonta dei granata contro il Milan sul confronto tra Sirigu e Donnarumma: "Non voglio fare confronti ma ho visto un grande Sirigu. Gran giocatore, è una certezza: esperto, ha qualità notevoli, si sa già che è un grande portiere. Penso che se la giochi alla grande con Donnarumma nell'Italia, ma per noi l'importante è che faccia bene qui a Torino" riporta tuttomercatoweb.com.