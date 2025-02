Torino, Casadei a Dazn: "Oggi sarà un grande test per me e Ricci"

vedi letture

Il Milan scenderà in campo alle 18 allo stadio Olimpico Grande Torino in occasione della 26esima giornata di campionato contro il Torino. I rossoneri, soprattutto alla luce dei risultati di Lazio e Bologna nelle gare delle 15, squadre che saranno tra l'altro anche le prossime avversarie del Diavolo, hanno la necessità dei tre punti sia per avvicinare il quarto posto che per riscattare la fresca eliminazione dalla Champions League. Ai microfoni di DAZN nel pre gara è intervenuto Cesare Casadei, centrocampista del Torino.

Coppia con Ricci, cosa ne pensi? Siete complementari?

"Samuele è un giocatore importante. Abbiamo caratteristiche e qualità diverse: lui palleggia e dà ritmo, a me piace inserirmi e voglio dare fisicità. Oggi sarà un grande test"

Quali sono le tue aspettative?

"Io cerco sempre di migliorarmi giorno per giorno. Penso al presente e fare bene qua al Torino: al futuro ci penserò. Sono in una grande squadra in cui c'è grande tifo"