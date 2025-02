Torino, Elmas: "Vinto contro una squadra forte come il Milan, abbiamo fatto una grande partita"

Intervistato da Torino Channel dopo il successo contro il Milan, Eljif Elmas ha commentato: "E' stata una bella serata, una bella partita. Abbiamo giocato contro una squadra forte e abbiamo fatto di tutto per portare a casa i tre punti. Abbiamo fatto una grande partita".

Cosa ti ha detto Vanoli da quando sei arrivato?

"Abbiamo parlato tante volte con il direttore sportivo, mi ha detto che c'è un grande entusiasmo in squadra, giocatore forti e un allenatore forte. Il Torino è un grande club che ha vinto tanti scudetti. E già quando mi ha chiamato pensavo che sarebbe stato un bel posto per iniziare una nuova avventura in Italia".

Quanti margini di miglioramento hai?

"Ci sono tanti margini di miglioramento perché non giocavo da tanto tempo. E' stato un anno difficile per me, ma mi sto mettendo in moto. Dopo un anno e qualcosa oggi è stata la mia prima partita da titolare. Sono contento che abbiamo vinto ma ci sono tante cose da migliorare. Farò il massimo per questa squadra e questo club".

Dove può arrivare questo Toro?

Dobbiamo cercare di pensare partita dopo partita. Possiamo dire che dobbiamo entrare in campo con la testa giusta e cercare di mettere in difficoltà gli avversari perché siamo una squadra forte. Le prossime due gare saranno importantissime e dobbiamo prendere sei punti".