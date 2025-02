Torino, Gineitis a Dazn: "Non potevo immaginare da bambino di giocare e segnare contro il Milan: è un sogno"

Altra giornata nera per il Milan che continua a fallire occasioni su occasioni: sconfitta per 2-1 in casa del Torino, vera e propria bestia nera fuori casa, con due orrori difensivi clamorosi. Il Diavolo perde un'enorme opportunità dopo che nel pomeriggio il Bologna aveva perso a Parma e la Lazio pareggiato contro il Venezia. Ai microfoni di Dazn è intervenuto Gvidas Gineitis, calciatore del Torino. Le sue dichiarazioni

Sul gol vittoria...

"Sono molto contento per aver già segnato due gol in questa stagione. Non potevo immaginare da bambino di giocare in Serie A e segnare contro il Milan. Ero già avanti, ho visto Sanabria e mi sono buttato in corsa: il mister mi dice sempre di calciare, ho visto che la palla era perfetta per il sinistro. Non sapevo cosa fare e sono andato sotto la Curva. È un sogno. Emozione straordinaria".

Il mister ti ha chiamato il gol: ti chiede però di tirare da fuori. Oggi col di rapina?

"Il mister sempre mi dice di calciare da 25-30 metri, oggi era la posizione perfetta e ho fatto gol"

Sullo spirito degli ingressi del Torino: step da fare ulteriore?

"Il mister dice sempre che siamo tutti a disposizione, chi entra e chi parte dall'inizio deve dare il 110% e di più. Oggi lo abbiamo dimostrato"