Torino, il racconto dell'allenamento odierno: squadra suddivisa in due gruppi

Il sito ufficiale del Torino, prossimo avversario del Milan in campionato, ha raccontato l'allenamento odierno dei granata: "Ripresa della preparazione per il Torino, al Filadelfia, in vista del match di sabato contro il Milan a San Siro (calcio d’inizio alle 20.45). Il tecnico Marco Giampaolo ha suddiviso la squadra in due gruppi: i giocatori reduci dal pareggio contro il Verona hanno svolto un lavoro defaticante, mentre gli altri elementi a disposizione dopo l’attivazione muscolare hanno eseguito esercitazioni a tema e poi chiuso l’odierna seduta con una partita a tempo e campo ridotti. Il Torino tornerà in campo domani: in calendario una sessione tecnico-tattica".