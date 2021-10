Torino, Juric: "Milan squadra super-completa, possono segnare in mille modi"

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Milan, Ivan Juric, tecnico del Torino, ha commentato così i punti di forza della squadra rossonera di Pioli: "E' una squadra super-completa, hanno tanti giocatori moderni e le caratteristiche giuste per giocare un calcio tecnico - riporta tuttomercatoweb.com -. E' simile al Napoli in un certo senso, anche se è un po' più fresca. Possono segnare in mille modi, Theo e Leao sono pericolosissimi in contropiede. Il Torino non vince da quasi 40 anni a Milano? Non lo sapevo, ma non vivo ancora questo tipo di emozioni. Dobbiamo affrontare il Milan con lo stesso spirito di Napoli e Juve, cercando di essere più concreti e avere un pizzico di fortuna in più. Dobbiamo ancora migliorare e cercare di fare risultato".