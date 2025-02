Torino-Milan, i convocati di Vanoli: Adams recupera, c'è Ricci

Il tecnico del Torino Paolo Vanoli ha selezionato 21 calciatori per il match contro il Milan, in programma oggi alle 18.00 allo stadio Olimpico Grande Torino e valido per la ventiseiesima giornata di Serie A. Il sabato calcistico inizia alle 15.00, con il derby emiliano tra Parma e Bologna e con il match tra il Venezia e la Lazio. In serata, infine, l'Inter riceverà la visita del Genoa e cercherà di vincere per mettere pressione alla capolista Napoli.

Rispetto all'ultimo match, giocato in trasferta a Bologna e vinto con il punteggio di 2-3. torna a disposizione Ricci in mediana mentre è ancora out Tameze. Anche Sosa, come anticipato da Vanoli nella conferenza stampa di vigilia, non recupera per la partita. Stringe i denti invece Adams, che in settimana ha avuto un affaticamento all'adduttore. La prova in rifinitura ha dato esito soddisfacente: lo scozzese è tra i disponibili per la sfida contro i rossoneri di Conceicao e potrebbe partire dal primo minuto (il suo posto al centro dell'attacco granata è comunque insidiato da Sanabria). Di seguito la l'elenco completo dei convocati:

Portieri: Donnarumma, Milinkovic Savic, Paleari.

Difensori: Biraghi, Coco, Maripan, Mullen, Walukiewicz.

Centrocampisti: Casadei, Dembele, Gineitis, Lazaro, Linetty, Pedersen, Ricci, Vlasic.

Attaccanti: Adams, Elmas, Karamoh, Salama, Sanabria.