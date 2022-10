Torino, Sanabria lavora a parte: oggi la decisione di Juric e dello staff

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'attaccante del Torino, Tony Sanabria, è ancora reduce da un problema muscolare che si è riacutizzato negli ultimi giorni ed è ancora in dubbio per la partita di domani contro il Milan. Per il momento il paraguaiano lavora a parte e, secodno Tuttosport, è attesa per oggi una decisione da parte di Juric e dello staff medico sul giocatore e sulla sua eventuale presenza contro i rossoneri. L'ipotesi più accreditata è che possa tornare per la panchina.