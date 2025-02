Torino, Vagnati a Sky: "Ricci? Ha rinnovato e c'è un campionato da finire. Non siamo soddisfatti dei punti che abbiamo"

Il Milan scenderà in campo alle 18 allo stadio Olimpico Grande Torino in occasione della 26esima giornata di campionato contro il Torino. I rossoneri, soprattutto alla luce dei risultati di Lazio e Bologna nelle gare delle 15, squadre che saranno tra l'altro anche le prossime avversarie del Diavolo, hanno la necessità dei tre punti sia per avvicinare il quarto posto che per riscattare la fresca eliminazione dalla Champions League. Ai microfoni di DAZN nel pre gara è intervenuto Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino.

Oggi tre acquisti titolari...

"Siamo contenti di aver portato questi ragazzi al Torino. Attaccante? Abbiamo valutato all'inizio di sostituire Zapata, avendo poi cambiato atteggiamento tattico abbiamo comunque due attaccanti importanti come Adams e Sanabria, abbiamo preferito rinforzare le caratteristiche che ci mancavano: Elmas, Biraghi e Casadei"

Oggi centrocampo dell'Italia del futuro? Ricci può partire in estate?

"Sicuramente è arrivato a un livello completamente diverso, merito alla società e soprattutto a lui che è un grande professionista e ragazzo. Samuele ha rinnovato il contratto, c'è ancora un campionato da finire e vogliamo farlo nel migliore dei modi"

Torio soddisfatto se?

"Sicuramente fino a questo momento abbiamo attraversato tanti alti e bassi che fanno parte di una stagione. Abbiamo un allenatore che sta facendo bene, ha trovato la migliore situazione tattica per esaltare le caratteristiche dei giocatori. Sicuramente non siamo soddisfatti dei punti che abbiamo, buttate via troppe partite per errori banali"