Udinese, Beto è tornato ad allenarsi in gruppo: vuole esserci contro il Milan

© foto di DANIELE MASCOLO

Buone notizie per l'Udinese in vista dell'inizio del campionato e della sfida alla prima giornata contro il Milan. Come rivelato dal club friulano su Twitter, l’attaccante portoghese Beto è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo e sarà presto a completa disposizione di mister Andrea Sottil. Il tecnico spera di poterlo mandare in campo contro il Milan nella sfida di sabato 13 agosto, valevole per la prima giornata di campionato di Serie A 2022/2023.