Udinese, Gotti a Sky: "Non c'è rabbia ma delusione"

L'allenatore dell'Udinese Luca Gotti è stato intervistato a Sky Sport nel post partita di Milan-Udinese. Ecco le sue dichiarazioni:

Cosa resta dopo questa partita? “Non è un pomeriggio di rabbia. È un pomeriggio di delusione perché questo epilogo è stato particolarmente sanguinoso. Il mio compito è quello di accompagnare i giocatori su questa strada che stanno facendo sempre più loro”.

Avete giocato a viso aperto. “C’è stata questa voglia di ribattere colpo su colpo. Se affronti il Milan a San Siro, che rimane una squadra importante, in maniera arrendevole poi non vai da nessuna parte. A fronte di una prestazione coraggiosa non c’è la ricompensa dei tre punti. Quando non c’è un feedback positivo poi magari fai un passo indietro concettuale. Il mio lavoro sarà quello di focalizzare bene i perché sia in positivo che in negativo.