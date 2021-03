Udinese, Gotti: "Milan? Quello che è successo non lo cambiamo, andiamo avanti"

Già vigilia di campionato per l'Udinese, reduce dal pareggio di San Siro contro il Milan. A presentare la sfida col Sassuolo, è il tecnico Luca Gotti con le parole a Udinese TV.

Mister la gara di San Siro, molto ben preparata e giocata poi dalla squadra, vi dà più consapevolezza in vista di domani o teme il contraccolpo?

"Una delle qualità di una squadra di livello è quella di essere forte mentalmente a prescindere dagli episodi e quindi di riuscire a superarli senza contraccolpo, anche nel corso delle partite. In questa ottica, quello che è successo non lo cambiamo più e cerchiamo di avere tutta la forza mentale possibile per affrontare al meglio il futuro".