Udinese, lavoro di scarico per chi ha giocato ieri: il report odierno

All'indomani del pari contro la Lazio, bianconeri in campo questa mattina al Bruseschi con gli elementi non impegnati nel match di ieri impegnati in una seduta caratterizzata da una prima parte del programma svolto in palestra e, a seguire, un lavoro sul campo con esercitazioni sul possesso palla e partitine a tema.

Per gli elementi ieri in campo dall'inizio, invece, lavoro di scarico.

I bianconeri torneranno in campo domani pomeriggio al Bruseschi.