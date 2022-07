Udinese, Lovric: "Le gambe sono un po' pesanti. Dobbiamo stare insieme e far integrare i nuovi"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sandi Lovric, centrocampista dell'Udinese, primo avversario del Milan in campionato, si è così espresso ai canali ufficiali del club dopo l'amichevole persa contro il Qatar: “Se avessi fatto quel gol a inizio ripresa avremmo avuto il tempo per segnare ancora. È un peccato, sono arrabbiato per aver sbagliato. Mi sento bene, voglio migliorare ogni giorno e c’è ancora tanto spazio per questo. Quando sono sul campo do il 100% e voglio aiutare la squadra come posso”.

Il ritiro è duro, “le gambe sono un po’ pesanti, ma questo non deve essere una scusa. Dobbiamo fare meglio e continuare a lavorare. È importante stare insieme in queste settimane, far integrare i nuovi".