Udinese, Runjaic: "Gara a senso unico, poco fortunati nell'arbitraggio"

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, è presente in conferenza stampa al termine della sfida contro il Milan, valida per la ottava giornata del campionato di Serie A e terminata 1-0 in favore dei rossoneri. Queste le considerazioni del tecnico friulano:

"Congratulazioni al Milan per questa vittoria. Io non sono felice del risultato, non sono felice dei primi 30 minuti. Poi abbiamo giocato con molta più confidenza. Non sono felice del risultato finale, ma penso che noi abbiamo provato, specialmente nel secondo tempo, a giocare a calcio ed è stata una partita a senso unico. Poi non siamo stati fortunati per le decisioni arbitrali. Non le voglio commentare, ormai è andata".