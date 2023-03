MilanNews.it

Lazar Samardzic, centrocampista bianconero, ha parlato a Sky nel pre partita di Udinese-Milan: “Siamo pronti, vogliamo dimostrare cosa sappiamo fare”.

“Anche per me è una partita importante, voglio giocare sempre. Così è un bel momento per me”.