Udinese, Solet: "Vogliamo la stagione migliore degli ultimi 10 anni e già dal Milan vogliamo dare il massimo"

Tra le grandissime rivelazioni di questa stagione, c'è Oumar Solet, difensore ingaggiato nel corso del mercato invernale dall'Udinese e che è diventato subito una pedina imprescindibile dello scacchiere tattico di mister Runjaic. Venerdì sera, alle 20.45, i friulani ospiteranno il Milan nell'anticipo del 32° turno del campionato di Serie A Enilive. Solet è intervenuto sui canali tematici del club durante la trasmissione Udinese Tonight. Alcuni estratti delle sue dichiarazioni.

Sull'impatto: "Non mi sento un supereroe (ride, ndr). Sono molto felice di essere arrivato a Udine, il club mi ha dato fiducia da subito e volevo restituire questa fiducia sul campo. La cosa migliore per la mia carriera era venire in un grande campionato, quindi appena è arrivata la chiamata dell’Udinese sono saltato in aereo, pronto a tutto per il futuro. Ero entusiasta di cambiare campionato, sapevo che potevo dimostrare molto"

Sul momento non facile e sul Milan: "È un momento un po’ difficile per noi, abbiamo perso le ultime tre partite ma vogliamo davvero fare la stagione migliore degli ultimi dieci anni e già dal Milan vogliamo dare il massimo per raggiungere questo obiettivo. Thauvin ci manca un po’, è il nostro capitano, ma abbiamo comunque i giocatori per fare bene. Dobbiamo concentrarci sul fare più gol, se questo accadrà le cose andranno meglio. È una cosa su cui lavoriamo ogni giorno, vogliamo migliorare in questo ambito"

Sulle sfide con le big: "“Ho giocato la Champions con il Salisburgo e mi è piaciuto molto. A Udine non giochiamo la Champions, ma quando affronti Milan, Inter, Juventus… è come giocarla. Non ho preferenze sul campionato, voglio solo continuare a fare passi in avanti”