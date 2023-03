Udinese, Sottil a Sky: "Il regolamento sul rigore è chiaro, il VAR è obbligato ad intervenire"

MilanNews.it

Il tecnico dell’Udinese Sottil ha parlato a Sky al termine di Udinese-Milan. Queste le sue dichiarazioni.

L’episodio del rigore e l’espulsione: “Il regolamento sul rigore è chiaro, se la tocchi il VAR è obbligato ad intervenire e c’è la ripetizione. Beto se non l’avesse toccata la ripetizione non ci sarebbe stata. Mi dispiace, non sono potuto stare tutto il secondo tempo in panchina ma non ho detto niente. Mi sono chiarito con l’arbitro. Sono andato con l’impeto dal quarto uomo, non sono un maleducato. Mi sono chiarito. Sono contento di questa grande partita e di questa grande vittoria”.