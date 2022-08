Udinese, Sottil: "Il rigore non c'era assolutamente. Milan squadra di altissimo livello, li abbiamo messi in difficoltà"

MilanNews.it

L'allenatore dell'Udinese Andrea Sottil ha parlato a DAZN dopo la partita con il Milan, vinta 4-2 dai rossoneri:

Quanto rammarico c’è? “Sono contento. Chiaro che non sono contento per il risultato, ma se analizzo la partita in maniera lucida ho visto una bella partita dei ragazzi. Sicuramente negli episodi del terzo e del quarto gol dovevamo essere più attenti, questo mi dispiace. Non è facile venire a giocare in casa del Milan. C’è rammarico, il rammarico di non aver raccolto niente. È anche vero che il rigore non c’era assolutamente, questo incide sull’economia della partita e del risultato”.

Contento per la personalità della squadra o da ex difensore più dispiaciuto per gli errori? “È un bel mix di emozioni. In Serie A le partite vanno giocato sempre, mi è piaciuta la personalità. Secondo me abbiamo messo in difficoltà il Milan con delle belle uscite. Sono contento, dobbiamo proseguire su questa strada, dal primo giorno ho chiesto di giocare a calcio. Hanno le qualità per essere molto propositivi. Certo, quando subisci gol non puoi mai essere contento. Il Milan è una squadra di altissimo livello, ma sul terzo e quarto gol dovevamo essere più attenti”.