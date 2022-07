Udinese, Sottil: "Sappiamo che dobbiamo migliorare sotto tutti gli aspetti"

MilanNews.it

© foto di Federico Gaetano

Andrea Sottil. tecnico dell'Udinese, prima avversaria del Milan in campionato, si è così espresso a Udinese TV dopo il 3-3 in amichevole contro l'Union Berlino: "È stata una partita tosta, lo sapevamo. Sono molto contento perché i ragazzi sono stati ordinati tatticamente. Sappiamo che dobbiamo migliorare sotto tutti gli aspetti, ma siamo qui per questo. Potevamo fare meglio sui gol subiti, ci lavoreremo. L'atteggiamento della squadra mi è piaciuto molto, volevamo vincere. Doppietta di Nestorovski? Tutta la squadra è coinvolta, tutti sono indispensabili e utili per l’obiettivo comune, che è vincere le partite. Nesto che entra a freddo e fa due gol è un bel segnale, ma anche gli altri si sono fatti trovare pronti. Sono tutti ragazzi disponibili al lavoro"