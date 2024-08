Venezia, Pohjanpalo: "Ora testa alla prossima con il Milan"

L'attaccante del Venezia Joel Pohjanpalo è intervenuto al termine del match perso contro il Torino ai canali ufficiali della società: "Oggi abbiamo fatto una grande prestazione contro un’ottima squadra come il Torino, peccato per il risultato finale che non meritavamo dopo le tante occasioni da gol create. É un gran peccato non essere riuscirti a fare punti oggi, ma ora dobbiamo pensare subito alla prossima partita contro il Milan.

A livello di condizione mi sento bene, ho lavorato tanto in questo periodo per essere pronto il prima possibile. Purtroppo la mia prestazione non è servita a fare risultato, ma dobbiamo prendere tutto quello che abbiamo fatto di positivo preparando al meglio la gara contro il Milan".