Verona, Belahyane: "Non abbiamo sfigurato contro il Milan, siamo rimasti in partita fino alla fine"

Reda Belahyane, centrocampista dell'Hellas Verona, dopo la sconfitta interna subita per mano del Milan è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club scaligero: "Penso che sia stata una partita sicuramente difficile contro il Milan, ma noi non abbiamo sfigurato, abbiamo lottato. E' mancato il gol, ma sicuramente siamo rimasti in partita fino alla fine. Veniamo da un momento non troppo semplice, ma nelle ultime partite stiamo dando delle risposte, nella seconda parte di campionato penso che potremo fare bene, che potremo fare meglio".

Questo il tabellino di Hellas Verona-Milan 0-1, gara valevole per la diciassettesima giornata di Serie A 2024/2025:

HELLAS VERONA-MILAN 0-1

Marcatori: 11' st Reijnders (M)

HELLAS VERONA (3-5-1-1): Montipò; Dawidowicz (1' st Daniliuc), Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane (35' st Tengstedt), Duda, Kastanos (15' st Serdar), Lazovic (28' st Mosquera); Suslov; Sarr (1' st Livramento). A disp.: Perilli, Magro, Faraoni, Bradaric, Dani Silva, Magnani, Alidou, Cisse, Corradi All. Paolo Zanetti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Royal (43' st Tomori), Gabbia, Thiaw, Jimenez; Terracciano, Fofana; Chukwueze (25' st Calabria), Reijnders, Leao (32' pt Theo Hernandez); Abraham. A disp.: Sportiello, Raveyre, Pavlovic, Liberali, Zeroli, Camarda. All. Paulo Fonseca.

Arbitro: Livio Marinelli della sezione di Tivoli

Recupero: 4' 1T; 5' 2T

Ammoniti: 25' pt Emerson Royal (M), 35' pt Dawidowicz (HV)

Note: 45' +1 st espulso Sogliano, ds Verona