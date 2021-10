Verona, Caprari: "Tudor è stato come una scossa, siamo una squadra dal cuore grande"

Gianluca Caprari, attaccante dell'Hellas Verona prossimo avversario del Milan in campionato, si è così espresso a L'Arena: "Voglio diventare un attaccante senza i "ma" e tornare a vestire la maglia azzurra, che sarebbe il coronamento di un sogno. Per ora se dovessi dare un voto a me calciatore, galleggerei intorno al 6. Voglio completarmi e questo è il posto giusto. Siamo una squadra dal cuore grande, un gruppo dall'anima grande. Un gruppo di ragazzi pronto ad andare oltre, sempre oltre. Tudor è stato come una scossa. Il cambiamento ha portato giovamento ma aggiungo che anche il primo Verona non era male, però non raccoglievamo punti".