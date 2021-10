Verona, i convocati di Tudor: out Frabotta e Dawidowicz

Igor Tudor ha convocato 23 calciatori per Milan-Hellas Verona, match valido per l’8a giornata della Serie A TIM 2021/22 e in programma questa sera, sabato 16 ottobre, alle ore 20.45, a San Siro.

I CONVOCATI -

1 Pandur

4 Veloso

5 Faraoni

7 Barák

8 Lazović

9 Kalinić

10 Caprari

11 Lasagna

14 Ilić

15 Çetin

16 Casale

17 Ceccherini

18 Cancellieri

20 Rüegg

21 Günter

22 Berardi

23 Magnani

24 Bessa

31 Šutalo

61 Tameze

78 Hongla

96 Montipò

99 Simeone