Verona, oggi la decisione sul sostituto di Cioffi: Diego Lopez in discesa, Bocchettin in pole

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il Verona, prossimo avversario del Milan in campionato, sceglierà il nuovo allenatore che prendere il posto dell'esonerato Cioffi: sembrava imminente l'arrivo in panchina di Diego Lopez, ma la pista si è raffreddata parecchio nelle ultime ore. E così ora in pole c'è Salvatore Bocchetti, ex difensore rossonero e attuale tecnico della Primavera dell'Hellas.