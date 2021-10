Verona, ripresi gli allenamenti dopo due giorni di riposo: il report della seduta odierna

Il Verona, prossimo avversario del Milan in campionato, ha ripreso oggi gli allenamenti dopo due giorni di riposo. Ecco il report della seduta odierna riportato dal sito ufficiale gialloblu: "Dopo due giorni di riposo, i gialloblù sono tornati ad allenarsi oggi, mercoledì 6 ottobre. In tarda mattinata la squadra di mister Tudor, dopo la fase di attivazione, è stata dapprima impegnata in esercitazioni tattiche e quindi in un lavoro aerobico. Domani, giovedì 7 ottobre, è prevista una seduta di allenamento in tarda mattinata, a porte chiuse".