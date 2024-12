Verona, Sogliano a DAZN: "Stasera sarà difficile perché il Milan è in un momento in cui deve fare risultato"

Sean Sogliano, DS del Verona, ha parlato a DAZN nel pre partita di Hellas-Milan. Le sue dichiarazioni:

“Per una squadra che si deve salvare si passano questi momenti, bisogna saper convivere con le sconfitte durante il campionato: a me sinceramente viene difficile. A Parma la squadra ha fatto una buona partita, stasera sarà difficile perché il Milan è in un momento in cui deve fare risultato. Ma anche a noi servono punti, sono sicuro che la squadra farà una prestazione attenta come a Parma”.