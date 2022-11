Verso Cremonese-Milan, la probabile formazione dei grigiorossi

Fonte: Tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per la sfida al Milan, mister Alvini deve fare i conti con le tante assenze e il prossimo impegno di campionato, che vedrà la Cremonese impegnata sul campo dell’Empoli. Non ci saranno Radu, Chiriches, Dessers, Ascacibar e Lochoshvili, tutti alle prese con problemi fisici. Tantissimi dubbi per il tecnico toscano, a partire dal modulo: si dovrebbe proseguire con la difesa a tre vista a Salerno, ma stuzzica l’opzione difesa a quattro con due giocatori in copertura sulla fascia destra. In porta confermato Carnesecchi, che sarà difeso dal terzetto Aiwu, Bianchetti e Vasquez. Sulle fasce si rivedranno Valeri e Ghiglione, con Pickel, Escalante e Meité a centrocampo. Il francese è in ballottaggio con Zanimacchia, che in caso di schieramento andrebbe a comporre il trio d’attacco con Okereke e Afena-Gyan, tallonato da Tsadjout. Solo panchina per Buonaiuto, pronto ad entrare a gara in corso.