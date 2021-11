Verso Genoa-Milan, 5 assenze sicure per Shevchenko: ecco di chi si tratta

In vista della sfida fra Genoa e Milan di dopodomani, continuano i problemi per il tecnico del Grifone, Andriy Shevchenko. Come riportato dal sito pianetagenoa1893.net, sono infatti 5 i giocatori che sicuramente salteranno la sfida contro i rossoneri. Essi sono: Maksimovic, Criscito, Cassata, Fares e Caicedo. In dubbio invece ci sono Kallon e Destro, entrambi da valutare dopo i rispettivi problemi muscolari.