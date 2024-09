Verso il derby, Bonolis: "Speriamo di non far ritrovare la consapevolezza al Milan nel derby"

Il derby di Milano si avvicina anche se l'entusiasmo e l'adrenalina soliti che accompagnano l'avvicinamento alla sfida tra Inter e Milan, sono totalmente assenti in casa rossonera: l'avvio di stagione è stato horror e il tecnico Paulo Fonseca è a un passo dall'esonero, che potrebbe addirittura arrivare anche senza la sconfitta contro i nerazzurri. Opposto, invece, l'umore della squadra di Inzaghi che si presenta all'appuntamento forte di sei incroci vinti consecutivamente e del pareggio in casa del Manchester City.

Sulle frequenze di Radio Serie A è stato intervistato il noto conduttore televisivo Paolo Bonolis che non ha mai nascosto la sua fede nei confronti dell'Inter. Le sue parole: "Il Milan in questo momento ha bisogno di ritrovare consapevolezza, speriamo di non fargliela ritrovare domenica sera nel derby".