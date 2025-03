Verso Lecce-Milan, Giampaolo senza un big in attacco? Le ultime dal ritiro dei pugliesi

Dopo l'ennesimo passo falso stagionale, arrivato a San Siro contro la Lazio domenica sera, il Milan di Sergio Conceicao è chiamato nuovamente a dare un altro segnale, questa volta positivo però. Sabato sera i rossoneri saranno di scena sull'ostico campo del Lecce degli ex Rebic e Giampaolo. Una partita che per la classifica diventa fondamentale, anche se in questo momento il Milan resta ben distante dalla zona Europa (LEGGI QUI).

Qui Lecce

La preparazione dei giallorossi in vista della gara con il Milan, 28ª giornata della Serie A Enilive, è ripresa oggi con una doppia seduta di allenamento all’Acaya Golf Resort & SPA. Assente Marchwiński, è rimasto a riposo Helgason per uno stato febbrile. Pierotti si è allenato regolarmente in gruppo mentre Krstović ha svolto un lavoro personalizzato a causa di una contusione alla coscia destra. Per la giornata di domani il tecnico Giampaolo ha fissato un allenamento al mattino sempre ad Acaya.