Verso Milan-Cagliari, nei sardi è indisponibile il solo Rog

Domenica alle ore 20.45 il Milan affronterà il Cagliari nella seconda partita di Serie A 2021/2022. Nei sardi allenati da Leonardo Semplici, come riportato da CalcioCasteddu.it, il solo Marko Rog non sarà disponibile. Il centrocampista sta recuperando dalla rottura del legamento crociato anteriore ginocchio destro. Il suo rientro è previsto per fine febbraio.