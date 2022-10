Verso Milan-Chelsea, la probabile di Potter: ancora difesa a tre e Aubameyang punta

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Vigilia di Milan-Chelsea, partita valida per la quarta giornata del girone E di UEFA Champions League. Si affrontano due squadre a pari punti, entrambe a quota 4, in un match che può essere molto indicativo per la classifica finale. Graham Potter arriva a San Siro dopo aver superato agilmente i Wolves in campionato, di seguito quelle che dovrebbero essere le sue scelte per il match di domani:

CHELSEA (3-4-2-1): Kepa; Chalobah, Thiago Silva, Koulibaly; James, Jorginho, Kovacic, Chilwell; Mount, Sterling; Aubameyang.