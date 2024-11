Verso Milan-Empoli: toscani a San Siro senza 8 giocatori

Sabato pomeriggio a San Siro il Milan ospiterà la sorpresa Empoli di Roberto D'Aversa per la 14esima giornata di Serie A Enilive. Se da un lato la formazione di Paulo Fonseca deve tornare a vincere in campionato per cercare di rimanere attaccata, per quel che resta, al treno Champions (e scudetto), dall'altro ci sono i toscani che invece vogliono continuare a sognare e stupire.

Roberto D'Aversa, però, per la sfida in programma sabato contro il Milan dovrà fare i conti con diverse assenze, 8 in particolare. L'allenatore dei toscani non avrà infatti a disposizione l'ex Mattia De Sciglio e Brancolini per dei problemi muscolari (da valutare), Ebuehi (lesione parziale legamento crociato ), Fazzini (lesione al bicipite femorale), Grassi (trauma contusivo-distorsivo alla caviglia), Haas (lesione parziale del crociato), Sazonov (lesione distrattiva del crociato) e Zurkowski.