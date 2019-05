Verso Milan-Frosinone, il racconto dell'allenamento giallazzurro

Allenamento sotto la pioggia per i giallazzurri che questa mattina sono scesi in campo alla Città dello Sport. La squadra ha svolto un lavoro in palestra, delle esercitazioni tecnico tattiche ed una partitella a campo ridotto. Differenziato per Chibsah e Paganini, terapie per Salamon e Gori. Assente Pinamonti impegnato con la nazionale U20. Domani alle 11:30 è fissata una nuova seduta di allenamento a Ferentino.