Verso Milan-Inter, la probabile formazione di Antonio Conte

Si avvicina il derby più atteso degli ultimi anni. Antonio Conte ritrova Vidal, ma perde per l'ennesima volta Sensi alle prese con un affaticamento muscolare. Non ci sono molti dubbi sull'undici che partirà dall'inizio: Eriksen è ancora candidato a una maglia da titolare e appare in netto vantaggio su Gagliardini e lo stesso Vidal che non è in condizione per giocare dal primo minuto. Poi la migliore Inter possibile, quindi un trio difensivo Skriniar-de Vrij-Bastoni, mentre davanti Lautaro-Lukaku per provare a mantenere il primato e installare così un solco reale tra i nerazzurri e le inseguitrici.